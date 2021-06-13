Актеры оригинальной трилогии появятся в «Мире Юрского периода — 3»

Лос-Анджелес, 13 июня. Актеры Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в триквеле «Мир Юрского периода». Это подтвердил режиссер киноленты Колин Треворроу.

Голливудские звезды в оригинальной трилогии «Мир Юрского периода» исполнили роли докторов Алана Гранта, Элли Сэттлер и Яна Малкольма соответственно. Джефф Голдблюм уже появлялся в картине «Мир Юрского периода: Павшее королевство», а потому для него это будет уже четвертая часть в кинофраншизе. Об этом пишет портал ScreenRant.

Возвращение звезд известных фильмов — нередкая практика среди киностудий, но часто это ограничивается лишь небольшим камео. Тем не менее режиссер Колин Треворроу заявляет, что актеры сыграют главные роли в грядущей киноленте.

«Мы хотим, чтобы люди пришли посмотреть фильм, чтобы увидеть его контекст. Однако актеры получат много экранного времени. Они главные герои, и они вместе отправляются в приключение, где столкнутся с нашими современными персонажами. Это праздник всего, что создал Майкл Крайтон, и того, что создал Стивен (Спилберг, режиссер двух первых частей. — Прим. ФАН), и того, что другие режиссеры внесли в эту кинофраншизу на протяжении многих лет. Я действительно чувствовал, что это была возможность собрать все воедино и, надеюсь прояснить, почему мы так долго рассказывали эту историю», — подчеркнул постановщик.

Напомним, «Мир Юрского периода: Власть» выйдет на экраны 10 июня 2022 года. Помимо Нилла, Дерн и Голдблюма, в нем сыграют Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард и Омар Си. Съемочный процесс официально завершился 7 ноября 2022 года.

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