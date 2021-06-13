Корабли и суда ТОФ развернули в рамках учений в Тихом океане

Владивосток, 13 июня. Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) закончили развертывание в рамках учений в Тихом океане, сообщил контр-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ отметил, что корабли флотилии и суда вспомогательного флота составили основу группировки. Корабельные тактические группы прошли от районов несения дежурства и мест базирования четыре тысячи километров.

В Минобороны России уточнили, что в рамках учений отрабатываются управление разнородной группировкой сил, действующей на значительном удалении от пунктов базирования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к крупномасштабным учениям. Маневры проходят в центральной части Тихого океана. К учениям привлечено до 20 надводных кораблей, подводные лодки и суда снабжения.