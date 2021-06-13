Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 09:24
09:22
Происшествия
В Иркутской области горит более 30 тыс. га леса
09:18
Происшествия
Пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Екатеринбурге
09:17
Экономика
Господдержку авторынка решили приостановить в России
09:15
Политика
Журналист Сакачко: Зеленский закрыл глаза на кровь своего народа
09:12
Общество
Назван увеличивающий риски смерти от коронавируса фактор
09:00
Общество
Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
08:53
Общество
Основатель SuperJob рассказал о росте спроса на неквалифицированный труд в России
08:53
Общество
Московские вузы снова уходят на "дистанционку" из-за COVID-19
08:51
Общество
Почти половина россиян регулярно опаздывают на работу или учебу
08:50
Общество
МЧС сообщило об открытии перекрытой после паводков дороги в Туве
Все новости

Корабли и суда ТОФ развернули в рамках учений в Тихом океане

Армия
Корабли и суда ТОФ развернули в рамках учений в Тихом океане
wikipedia.org  /  US military/Общественное достояние

Владивосток, 13 июня. Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) закончили развертывание в рамках учений в Тихом океане, сообщил контр-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ отметил, что корабли флотилии и суда вспомогательного флота составили основу группировки. Корабельные тактические группы прошли от районов несения дежурства и мест базирования четыре тысячи километров.

В Минобороны России уточнили, что в рамках учений отрабатываются управление разнородной группировкой сил, действующей на значительном удалении от пунктов базирования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к крупномасштабным учениям. Маневры проходят в центральной части Тихого океана. К учениям привлечено до 20 надводных кораблей, подводные лодки и суда снабжения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Корабли и суда ТОФ развернули в рамках учений в Тихом океане
россия учения тоф
Комментировать
Эксклюзив
Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 93090 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 77111 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 75421 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 57795 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 46962 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru