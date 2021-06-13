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Крупный пожар на заводе древесины полностью ликвидировали в Приморье

Происшествия
Крупный пожар на заводе древесины полностью ликвидировали в Приморье
Prt Scr youtube.com  /  видео краснодар

Владивосток, 13 июня. Огонь вспыхнул на территории деревообрабатывающего завода в селе Чугуевка, Приморский край. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарной службы поступил в субботу в 17:03 (10:03 по мск). Огонь вспыхнул на территории деревообрабатывающего завода в селе Чугуевка. Пламя охватило 2,1 тысячи квадратных метров, горела крыша здания.

Прибывшие на место происшествия расчеты пожарной службы на протяжении четырех пытались локализировать возгорание. В 21:35 (14:35 по мск) сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

«В результате пожара никто не пострадал», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в Якутии три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме.

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пожар приморье происшествие огонь
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