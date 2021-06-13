Диетолог предостерег от употребления обезжиренного молока во время похудения

Москва, 13 июня. Обезжиренные молочные продукты могут замедлять процесс похудения из-за большого количества сахара и крахмала, который производители добавляют в состав для улучшения вкуса.

Жиры являются натуральным усилителем вкуса. Когда его убирают из продукта, производитель вынужден усилять вкус другим способом — при помощи простых углеводов, добавляет ароматизаторы, красители, продукты, заменяющие эти связующие жиры, в том числе и крахмал, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москва 24».

Лучше пить молоко средней жирности. Один стакан в сутки не навредит диете. Кроме того, обезжиренный творог негативно влияет на усваивание организмом витаминов A, D, E и K, поэтому лучше заменить его натуральным продуктом.

Недавно специалисты также напомнили, какие ошибки мешают похудению. Одна из них — попытка слишком радикально и в одночасье изменить формирующиеся годами пищевые привычки.