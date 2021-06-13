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Диетолог предостерег от употребления обезжиренного молока во время похудения

Общество
Диетолог предостерег от употребления обезжиренного молока во время похудения
pixabay.com

Москва, 13 июня. Обезжиренные молочные продукты могут замедлять процесс похудения из-за большого количества сахара и крахмала, который производители добавляют в состав для улучшения вкуса.

Жиры являются натуральным усилителем вкуса. Когда его убирают из продукта, производитель вынужден усилять вкус другим способом — при помощи простых углеводов, добавляет ароматизаторы, красители, продукты, заменяющие эти связующие жиры, в том числе и крахмал, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москва 24».

Лучше пить молоко средней жирности. Один стакан в сутки не навредит диете. Кроме того, обезжиренный творог негативно влияет на усваивание организмом витаминов A, D, E и K, поэтому лучше заменить его натуральным продуктом.

Недавно специалисты также напомнили, какие ошибки мешают похудению. Одна из них — попытка слишком радикально и в одночасье изменить формирующиеся годами пищевые привычки.

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похудение жир сахар
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