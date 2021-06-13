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Звезда «Игры престолов» раскрыла виновника появления стакана Starbucks в сериале

Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» раскрыла виновника появления стакана Starbucks в сериале
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 13 июня. В 2019 году в одном из эпизодов финального сезона сериала «Игра престолов» в кадре появился стакан из кофейни Starbucks, что вызвало негодование у многочисленных поклонников.

Конфуз с предметом, не соответствующем стилистике Вестероса, произошел во время съемок четвертой серии. После этого фанаты публично высмеяли съемочную группу и подвергли критике остальную часть восьмого сезона. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент привел к тому, что из-за него извинялись не только режиссеры и актеры, но и телеканал HBO. Со временем аудитория забыла о появлении стакана, но исполнительница роли Дейнерис Таргариен назвала виновного в этом сотрудника съемочной группы.

«Ну, во-первых, это все-таки был не кофе. Я собираюсь повторить нечто похожее на других съемках. Превосходный пример, Дэн Уайсс», — отметила Кларк.

Американский писатель занимал пост продюсера и сценариста «Игры престолов». Однако детали того, как предмет оказался в кадре, и что в нем было, актриса объяснять не стала.

Ранее стало известно, что сервис IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Игры престолов» раскрыла виновника появления стакана Starbucks в сериале
Эмилия Кларк игра престолов сериал
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