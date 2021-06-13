Кинолог рассказал, как помочь собаке перенести летний зной

Москва, 13 июня. Питомец гораздо легче перенесет жаркую погоду, если обрабатывать нос и лапы прохладной водой и не выгуливать его под палящим солнцем.

Также стоит в летний период изменить график прогулок. Лучше выводить питомца ранним утром или поздним вечером, когда зной спадет, не водить животное по раскаленному асфальту и не подставлять прямым солнечным лучам, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

«Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку», — добавил специалист.

Шерсть защищает собаку от перегрева. Поэтому если сбрить ее, то животное рискует получить ожог или солнечный удар. Достаточно почаще вычесывать подшерсток. Также следует воздержаться от физических нагрузок во время жаркой погоды, рассказали специалисты.