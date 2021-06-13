Джо Байден и его жена Джилл нарушили королевский протокол на саммите G7

Лондон, 13 июня. Президент США Джо Байден с супругой Джилл нарушили королевский протокол на саммите G7, появившись на мероприятии позже королевы Великобритании Елизаветы II.

Традиционно королевская чета должна появляться на мероприятии в последнюю очередь, а покидать в первую. Однако семья Байден прибыла на саммит в графстве Корнуолл на несколько минут позже появления королевы, передает Daily Star.

Это не испортило благодушного настроения Елизаветы II. По сообщениям СМИ, она доброжелательно общалась с другими гостями, в том числе и с нарушившим традицию американским лидером. Это была их первая встреча с момента вступления нового президента США на пост.

Недавно королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании. По мнению королевского биографа, она является внушающей уважение, трепет и восхищение фигурой, которая еще с прошлого века используется как особый дипломатический инструмент в переговорах с США.