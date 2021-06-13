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Звезда «Круэллы» рассказала, как тренировала зловещий смех для фильма

Шоу-бизнес
Звезда «Круэллы» рассказала, как тренировала зловещий смех для фильма
Prt Scr youtube.com  /  Disney Россия

Лос-Анджелес, 13 июня. Актриса Эмма Стоун отличается скромным характером, из-за чего часто не может репетировать в присутствии других людей. Поэтому она это делает в одиночестве.

Исполнительница роли Круэллы Де Виль должна была изобразить на экране маниакальный смех, что для нее было непросто. Она пыталась научиться этому во время принятий душа. Об этом сообщает Mirror.

«Я не могла сделать этого ни перед кем. Работать над этим было просто унизительно. Я была в душе, пытаясь понять, как сделать свой собственный злой смех. Это не имеет ничего общего с актерством. Я все время кудахтала в душе. Я хихикала в одиночестве», — вспоминает актриса.

Чтобы объяснить свои ощущения, она советует любому человеку пойти в душ и попробовать самому злобно посмеяться. После этого станет понятно, захочется ли ему делать так перед другими людьми.

Кроме того, Эмма рассказала о своей слабости перед иными звездами Голливуда. Ей часто хочется плакать, когда она находится рядом с ними.

«Я не очень часто хорошо играю, но я старалась делать это хорошо перед Стивом Мартином. Я плакала перед многими другими людьми, и это должно прекратиться. У меня есть странность рыдать, когда рядом находится кто-то, кем я действительно восхищалась с детства. Я плакала перед Дианой Китон, я не плакала перед Биллом Мюрреем, но я отошла от него и заплакала. Потом я была в лифте с Лорном Майклзом, повернулась в угол и заплакала», — откровенничает Стоун.

Ранее комедийная актриса Ребел Уилсон раскрыла секрет того, как ей удалось похудеть на 30 кг без диет и тренировок.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Круэллы» рассказала, как тренировала зловещий смех для фильма
кино эмма стоун голливуд круэлла
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