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Королева Елизавета II отметила официальный день рождения

Общество
Королева Елизавета II отметила официальный день рождения
 /  ПолитРоссия

Лондон, 13 июня. Церемония в честь 95 дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II прошла в Виндзорском замке, где она находится на самоизоляции с ноября 2020 года.

На празднике монарха сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Церемония является подарком от Дворового подразделения армейских полков, которое имеет тесную связь с Елизаветой II. В нем приняли участие солдаты, сыгравшие важную роль в реагировании на пандемию COVID-19, а также те, кто служил в военных операциях.

Парад прошел на внутреннем дворе Виндзорского замка, построенного в XI столетии. Ее Величество сидела на возвышении под белым тентом. Королеве отсалютовали гвардейцы первого батальона шотландской гвардии. Их приветствие проходило в сопровождении гимна «Боже, храни Королеву». Завершился праздник церемониальным салютом, который произвели гвардейцы конной артиллерии.

Королева Великобритании родилась 21 апреля, но она отмечает сразу две даты. Эта старинная традиция началась с короля Георга II, который появился на свет в ноябре, но из-за погоды решил перенести торжество на лето. Обычай сохранился до наших дней. Елизавета II отмечает официальный день рождения вторую субботу июня.

Ранее стало известно, что журналисты собрали фотографии принца Филиппа, ушедшего из жизни весной, и опубликовали их в его день рождения. Покойному мужу Елизаветы II 10 июня исполнилось бы 100 лет.

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Елизавета II день рождения королевская семья букингемский дворец
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