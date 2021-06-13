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Убийцу-расчленителя приговорили к смертной казни в США

Общество
Убийцу-расчленителя приговорили к смертной казни в США
pix4free.org  /  Nick Youngson / CC BY-SA 3.0

Омаха, 13 июня. Американец Обри Трейл был осужден за убийство и расчленение 24-летней девушки Сидни Луф, но теперь окружной судья штата Небраска назначила высшую меру наказания.

В 2017 году подсудимый и его сообщница Бейли Босуэлл разрубили тело своей жертвы и расфасовали его по мусорным мешкам. Об этом сообщает The Sun.

«Я не скажу, что сожалею, потому что это было бы оскорблением для вас после того, через что я заставил вас пройти. И я не буду просить прощения, потому что не верю, что такое возможно. Я сделал несколько ужасных вещей в своей жизни, но это единственное, о чем я действительно сожалею», — обратился Трейл к семье жертвы.

Заключенный с помощью своей сообщницы заманил Сидни через приложение для знакомств Tinder. До вынесения приговора мужчина утверждал, что Луф умерла от эротической асфиксии во время грубого секса. Однако затем признался, что задушил ее шнуром.

«Откровенно говоря, без всякого неуважения к присяжным, мне было бы все равно, что вы сделаете со мной сегодня. Сидни ничего не сделала, только угрожала разоблачить мой образ жизни, и я убил ее за это», — заявил подсудимый.

Под выражением «образ жизни» он подразумевает «культ колдовства», связанный с групповым сексом и мошенничеством. Он включал в себя обман антикваров и групповой секс с его сообщницей и другими женщинами.

Окружной судья штата Небраска Вики Джонсон не верит, что убийство было спонтанным. Трейл и его помощница заранее купили инструменты, чтобы расчленить тело жертвы. Также представитель закона вспомнила, что ранее заключенный хвастался преступлением и говорил, что пил кровь Луф.

В 2019 году, во время одного из заседаний суда, Трейл пронес в зал бритву, закричал, что проклинает всех и попытался перерезать себе горло, но его удалось спасти. Его сообщница Бейли Босуэлл все еще ожидает вынесения приговора. В случае назначения высшей меры наказания, она станет первой женщиной в штате Небраска, приговоренной к смертной казни.

Ранее стало известно, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Остине, штат Техас. Его сообщник остается на свободе.

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Все новости / Общество / Убийцу-расчленителя приговорили к смертной казни в США
сша убийца смертная казнь небраска
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