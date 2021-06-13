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Депутат Рады заявил о главном ударе по украинцам из-за завершения «СП-2»

Политика
Депутат Рады заявил о главном ударе по украинцам из-за завершения «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Киев, 13 июня. Завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» сильно ударит по Киеву и затронет каждого украинца.

Для украинцев уже произошло два «очень печальных» события. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич телеканалу «Наш».

«В вопросе «Северного потока — 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — сказал он.

Парламентарий отметил, что несмотря на неоднократные заявления о том, что проект не будет реализован, Киев не обезопасил себя. По словам, Шуфрича, Украине нужно было обеспечивать себя транзитным контрактом на 14–25 лет.

Заявление президента РФ Владимира Путина об окончании прокладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2» стало крайне неприятной новостью на Украине. Местные эксперты пытаются найти в этой ситуации плюсы для страны, а «патриоты» — придумать новые способы остановить прокладку «СП-2». Заявил ранее корреспондент ФАН.

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Киев газопровод северный поток 2
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