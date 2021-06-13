Меган Маркл и принц Гарри могут показать новорожденную дочь в особый день

, 13 июня. Меган Маркл и принц Гарри еще не показали родившуюся 4 июня дочь Лилибет-Диану, но могут сделать это на одном из предстоящих благотворительных мероприятий.

Королевские биографы уверены, что это событие не за горами, потому что у герцога и герцогини Сассекских нет причин долго скрывать лицо дочери. Сейчас супруги находятся в отпуске по уходу за новорожденной, но приближается мероприятие в одной из благотворительных организаций, которую поддерживает пара. Возможно, к этому дню будет приурочено знакомство малышки с друзьями семьи.

Доказательством этому может служить то, что супруги попросили не дарить подарки новорожденной дочери. Все средства, которые люди собирались потратить на презенты, попросили отправить в благотворительные организации, занимающиеся помощью попавшим в беду женщинам.