Обнаружен эффективный способ борьбы с супербактериями

Вашингтон, 13 июня. Биологи обнаружили новый эффективный способ борьбы с резистентными к воздействию антибиотиков супербактериями, сообщает Science.

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза в США экспериментировали с супербактериями Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus и научились воздействовать на цистатионин-гамма-лиаза. Этот фермент бактерии использовали для сопротивления антибиотикам. Медики полагают, что их открытие позволит не просто замедлять рост супербактерий, но и уничтожать их.

Ранее австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что жирные кислоты в составе рыбьего жира повышают эффект действия антибиотиков на организм. Авторы исследования надеются, что открытие позволит создать новый способ лечения опасных инфекций.