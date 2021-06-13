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Обнаружен эффективный способ борьбы с супербактериями

Наука
Обнаружен эффективный способ борьбы с супербактериями
kantiana.ru

Вашингтон, 13 июня. Биологи обнаружили новый эффективный способ борьбы с резистентными к воздействию антибиотиков супербактериями, сообщает Science.

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза в США экспериментировали с супербактериями Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus и научились воздействовать на цистатионин-гамма-лиаза. Этот фермент бактерии использовали для сопротивления антибиотикам. Медики полагают, что их открытие позволит не просто замедлять рост супербактерий, но и уничтожать их.

Ранее австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что жирные кислоты в составе рыбьего жира повышают эффект действия антибиотиков на организм. Авторы исследования надеются, что открытие позволит создать новый способ лечения опасных инфекций.

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наука медицина супербактерии
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