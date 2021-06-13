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Давид Манукян предложил Ладе Дэнс спеть дуэтом

Шоу-бизнес
Давид Манукян предложил Ладе Дэнс спеть дуэтом
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 13 июня. Известный под псевдонимом Дава блогер Давид Манукян во время нового выпуска шоу Comment Out предложил спеть дуэтом певице Ладе Дэнс.

На популярном шоу блогеру дали задание позвонить известному человеку с предложением совместно записать песню. Дава отметил, что по счастливому совпадению с ним по этому вопросу уже связывалась Лада Дэнс.

По условиям задания блогеру нужно было озвучить спорный текст, в котором были строки сомнительного содержания. Лада Дэнс выслушала монолог Манукяна и предложила выслать ей записанный текст, после чего обсудить детали. Манукян признался, что такого исхода событий не ожидал.

Ранее Дава прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой. Артист заявил, что решение разорвать отношения принял ради любви.

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Все новости / Шоу-бизнес / Давид Манукян предложил Ладе Дэнс спеть дуэтом
шоу-бизнес лада дэнс дава
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