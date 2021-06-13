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Американцы высмеяли Атлантическую хартию Байдена и Джонсона

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Общество
Американцы высмеяли Атлантическую хартию Байдена и Джонсона
Global Look Press  /  Parsons/EUC

Вашингтон, 13 июня. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Однако американцы не оценили решение представителей стран.

Документ был одобрен в ходе саммита G7. Канцелярия главы британского правительства заявляют, что Лондон и Вашингтон разделяют те же ценности, что и в 1941-м году. Об этом сообщает Regnum.

«Ну… Байден не должен забывать, что Джонсон незаконно воспользовался помощью хакеров из Cambridge Analytica, чтобы победить, как и Трамп. Поэтому, хоть США и Великобритания определенно должны быть союзниками, Байдену не стоит доверять всему, что говорит Джонсон», — пишет Originalslushey.

Другой пользователь отметил, что сейчас в мире сложная ситуация. Многие государства-партнеры не могут согласиться по ряду вопросов, хотя их связывает НАТО.

«NYT (The New York Times) не сообщает о том, что люди на встречах хихикают над тем, насколько Байден невежественен, и ошеломлены тем, что он не может следить за происходящим или понимать информацию», — отмечает The New Majority.

Еще один американец отмечает, что документ не имеет ничего общего с «борьбой демократии против диктатуры». По его мнению, старые государства пытаются не потерять мировое господство в то время как другие страны быстро развиваются.

«Атлантическая хартия всего на два года старше Байдена», — вспоминает @EnwordScissorh1.

Другой комментатор не может представить, как такие шутники как представители США и Британии могут подписать договор. Он сомневается, что их работа может быть полезной для граждан.

Ранее американцы через соцсети обсудили исследования, по результатам которого союзники Вашингтона считают демократию разрушенной.

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джонсон байден соцсети атлантическая хартия
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