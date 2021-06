Вашингтон, 13 июня. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Однако американцы не оценили решение представителей стран.

Документ был одобрен в ходе саммита G7. Канцелярия главы британского правительства заявляют, что Лондон и Вашингтон разделяют те же ценности, что и в 1941-м году. Об этом сообщает Regnum.

Другой пользователь отметил, что сейчас в мире сложная ситуация. Многие государства-партнеры не могут согласиться по ряду вопросов, хотя их связывает НАТО.

«NYT (The New York Times) не сообщает о том, что люди на встречах хихикают над тем, насколько Байден невежественен, и ошеломлены тем, что он не может следить за происходящим или понимать информацию», — отмечает The New Majority.