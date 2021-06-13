Матч Россия - Бельгия посетило рекордное количество зрителей на Евро-2020

Санкт-Петербург, 13 июня. Матч сборных России и Бельгии стал самым посещаемым на Евро-2020, установив соответствующий рекорд.

На матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге присутствовали 26 264 человек. Многие из них болели за сборную России.

В своем первом матче на Евро-2020 сборная России все же проиграла Бельгии, несмотря на активную поддержку трибун. Подопечные главного тренера Станислава Черчесова в своем первом матче не смогли справиться с бельгийскими футболистами. Счет был открыт в первом тайме уже на 10-й минуте. Голевую атаку замкнул нападающий Ромелу Лукаку, который посвятил гол своему товарищу по миланскому «Интеру» Кристиану Эриксену, потерявшему сознание на матче сборных Дании и Финляндии.