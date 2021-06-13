Взрыв газа в Китае привел к гибели 11 человек, еще 37 получили ранения

Пекин, 13 июня. Хлопок газа произошел на территории жилого комплекса в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что ЧП произошло около 6.30 (1.30 мск) по местному времени в районе большого продовольственного рынка. В момент взрыва здесь уже открылись торговые прилавки, на территории рынка и вблизи было много людей, которые пришли позавтракать. Взрывная волна снесла минимум 40 киосков.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, медики и специалисты газовой службы. Из-под завалов достали 11 трупов. В тяжелом состоянии госпитализировали 37 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в центре города Мариба в Йемене взрыв прогремел в районе автозаправочной станции. Погибли не менее 12 человек, включая пятерых детей.