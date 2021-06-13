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«Чтобы рты закрыть»: украинцы недовольны возможным новым законом о ВСУ

Общество
«Чтобы рты закрыть»: украинцы недовольны возможным новым законом о ВСУ
ПолитРоссия

Киев, 13 июня. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление Украины, ВСУ и народа. Однако сами граждане его не оценили.

Представитель фракции «Европейская солидарность» отметил, что за публичные оскорбления украинской нации может быть лишение свободы сроком до трех лет. За посягательства на авторитет Вооруженных сил Украины может быть наказание на два года. Об этом сообщает Regnum.

«Каждым своим решением вы оскорбляете народ все больше и больше», — написал Василий М.

Татьяна В. считает, что нужно принять закон, предусматривающий наказание за нищету для народа, за зарплаты и пенсии, которых не хватает даже на оплату коммунальных услуг. Необходима ответственность за то, что людей доводят до крайностей в то время как у властей заоблачные доходы.

«Оскорбление — это вы, сидящие под куполом (в Раде. — О. П.), жирующие на народные деньги, торгующие народным богатством, без чести и совести!» — отреагировала Оля П.

Светлана Г. считает, что такие законопроекты противоречат свободе слова. Теперь гражданам придется терпеть и молчать.

«Этим законом хотят закрыть рты, боятся слышать правду, боятся свободы слова, боятся ответственности за принятые преступные законы…» — отметил Александр Л.

Надежда П. предлагает правительству добавить наказание за выступления против войны, за критику украинского президента и властей. По ее мнению, «для счастья» не хватает запрета на требования улучшения качества жизни.

«Это чтобы рты всем позакрывать, забиться в угол и бояться пикнуть что-то «непатриотичное!» — пишет Нонна А.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что в будущем Украина, Россия и Белоруссия станут единым государством.

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