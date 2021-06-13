Встреча Путина и Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины

Киев, 13 июня. Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может обернуться для Украины «страшным сном», сообщил в статье для издания «Главред» политолог Кость Бондаренко.

В Киеве больше всего тревожатся из-за возможных итогов переговоров, считает директор Института украинской политики. По его мнению, США могут дать Киеву «команду выполнять Минские договоренности», либо продолжить «имитировать процесс выполнения». Решимость Байдена в этом вопросе будет зависеть от того, насколько удастся разрядить отношения с Путиным.

По результатам двустороннего саммита США могут установить срок выполнения соглашений, считает политолог.

«Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», — отметил Бондаренко.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Путин прилетит в Женеву 16 июня, непосредственно перед встречей с Байденом. По данным МИД Швейцарии, саммит пройдет на расположенной на берегу Женевского озера вилле «Ла Гранж».