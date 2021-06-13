Китайцы назвали самые эффективные методы избавления от похмелья у русских

Москва, 13 июня. Китайский портал Sohu опубликовал статью, в которой перечислены способы избавления от похмельного синдрома, часто используемые россиянами.

Похмелье — это состояние, когда человек пьет в больших количествах, а организм перестает справляться с переработкой алкоголя. Поэтому начинается отравление токсическими веществами. Состояние сравнимо с банальным отравлением несвежей пищей.

Китайские журналисты выяснили, как россияне справляются с похмельем. В первую очередь, если запланировать алкоголь, то можно минимизировать последствия. Перед употреблением спиртного нужно «разогнать» организм и подготовить ко «встрече» с большим количеством алкоголя. Суть в том, чтобы выпить стопку водки и подождать.

Одно из действенных средств – огуречный рассол, который используется после наступления похмелья. Помимо этого, справиться с недугом поможет йогурт.

«Чтобы снизить «ударную» силу алкоголя, они обычно пьют водку, закусывая солеными огурцами, а минеральной водой и кока-колой они часто разбавляют алкоголь», — говорится в материале Sohu.

Недавно Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила о росте смертности от алкоголя в России в 2020 году. Об этом писал RT.