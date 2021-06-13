Британка отстояла право на мнение после увольнения из-за твита о трансгендерах

Лондон, 13 июня. Британка, потерявшая работу из-за публикации в Twitter о трансгендерах, смогла оспорить увольнение в суде.

На своей странице в Twitter 47-летняя Майя Форстатер написала, что женщины — это взрослые люди женского пола. Начальство Форстатер обвинило ее в разжигании ненависти к секс-меньшинствам и уволило с работы. Более того, в Сети на женщину обрушились с критикой.

Британку поддержала ее соотечественница, писательница и автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Роулинг ранее тоже обвиняли в трансфобии из-за твита. Благодаря писательнице дело Форстатер получило огласку. Оно дошло до Высокого суда Англии и Уэльса, который подтвердил право британки на выражение своего мнения и убеждения. Во время разбирательства, помимо Роулинг, Форстатер поддерживали и другие женщины.

Ранее уроженец Таджикистана напал с ножом на трансгендера в Петербурге. В полицию по Невскому району обратился 27-летний трансгендер. Девушка рассказала, что ее знакомый угрожал ножом и требовал перевести ему 8 тыс. рублей.