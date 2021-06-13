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Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода

Общество
Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июня. Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода, сумма выплаты оценивается в 30,1 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Против введения фиксированной ежемесячной выплаты гражданам оказались 12% опрошенных, 38% — затруднились с оценкой инициативы. Желаемая сумма пособия оценивается в 30 100 рублей.

Идею введения безусловного базового дохода поддерживают 52% мужчин и 47% женщин. Среди молодежи до 24 лет идею поддержали 37% респондентов, среди россиян старше 45 лет — 54%, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. Всего было опрошено 1 600 представителей экономически активного населения РФ старше 18 лет, проживающих в 409 населенных пунктов из всех федеральных округов России.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило предоставить право получать материнский капитал воспитывающим детей в одиночку мужчинам, сообщает «Парламентская газета». Соответствующие изменения предлагают внести закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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россия опрос безусловный базовый доход
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