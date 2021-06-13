Москва, 13 июня. Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода, сумма выплаты оценивается в 30,1 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Против введения фиксированной ежемесячной выплаты гражданам оказались 12% опрошенных, 38% — затруднились с оценкой инициативы. Желаемая сумма пособия оценивается в 30 100 рублей.

Идею введения безусловного базового дохода поддерживают 52% мужчин и 47% женщин. Среди молодежи до 24 лет идею поддержали 37% респондентов, среди россиян старше 45 лет — 54%, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. Всего было опрошено 1 600 представителей экономически активного населения РФ старше 18 лет, проживающих в 409 населенных пунктов из всех федеральных округов России.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило предоставить право получать материнский капитал воспитывающим детей в одиночку мужчинам, сообщает «Парламентская газета». Соответствующие изменения предлагают внести закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».