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Россиянам рассказали, как получить новую профессию бесплатно

Общество
Россиянам рассказали, как получить новую профессию бесплатно
pixabay.com

Москва, 13 июня. Более 50 тысяч граждан записались на программы переобучения, которые организованы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» по всей стране, сообщили в Минтруде.

Уже учатся 20 тысяч граждан. Люди получают новые знания за счет государства. После завершения обучения и итоговой аттестации им выдается диплом или иной документ. При этом образовательные программы в регионах отличаются и ориентированы на местный рынок труда, сообщает «Российская газета».

«Предполагается, что профессии, которые смогут освоить граждане, должны формироваться под реальные потребности каждого конкретного региона, что позволит соискателям быстрее найти работу или открыть собственное дело», — отметили в Минтруде.

Россиянам в общей сложности предлагается свыше трех тысяч направлений для переобучения с очными и заочными занятиями. Программа позволяет получить новую профессию или повысить квалификацию в своей специальности.

Правом на бесплатное переобучение могут воспользоваться вставшие на учет в центрах занятости безработные, граждане старше 50 лет, находящиеся в декретном отпуске женщины с детьми до трех лет и воспитывающие дошкольников нетрудоустроенные мамы.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления Правительства РФ об установлении величины прожиточного минимума в 2022 году по основным демографическим группам населения, сообщает «Парламентская газета». В целом по России показатель предлагают установить на уровне 11 950 рублей, в том числе 13 026 рублей для трудоспособного населения, 11 592 рубля — для детей и 10 277 рублей — для пенсионеров.

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