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«Забудьте про Крым»: украинцы раскритиковали слова экс-депутата Рады

Общество
«Забудьте про Крым»: украинцы раскритиковали слова экс-депутата Рады
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 июня. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина планировала выгнать российский флот из Крыма и впустить туда корабли НАТО, но случилась «аннексия».

Он вспомнил, как в 2014 году говорил в парламенте, что намерение избавиться от ВМФ РФ приведет к потере Киевом Крыма, поскольку Москва не допустит вмешательство Североатлантического альянса. Украинцы высказали свое мнение относительно этой ситуации. Об этом сообщает Regnum.

«НАТО, Крым. Мечтатели. Войти в НАТО у Украины есть только один шанс, — это войти туда одной частью (западной) и то только в составе Польши», — написал Вадим просто.

Один из пользователей отметил, что «аннексия» без жертв называется добровольным переходом. Комментатор под псевдонимом НЕВ НЕВ добавил, что Крым фактически и не принадлежал Украине.

«Какая… «аннексия»? Не устали ещё? Всем адекватным привет из Харькова», — отметила Ирина.

Just_Like YOU считает, что обязательное наличие российского флота в Крыму было очевидным еще в 2004 году. Украинец nik mos рекомендует политикам забыть про Крым, поскольку он навсегда стал частью России.

«Крым российский по менталитету и по факту. Там жили и живут русские, и они захотели ими остаться», — добавила Татьяна Б.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев готов обсудить с Москвой возобновление подачи воды в Крым.

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