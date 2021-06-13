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Королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании
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Королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании

Политика
Королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Лондон, 13 июня. Королевский биограф, автор книги «Королева» Мэтью Деннисон назвал верховную правительницу Великобритании королеву Елизавету II «секретным оружием» британского правительства.

По словам Деннисона, будущая королева заинтересовалась США после встречи с первой леди Элеонорой Рузвельт в 1942 году. С тех пор Елизавета II встречалась со всеми президентами США, кроме Линдона Джонсона и совершила четыре государственных визита в США, сообщает The Mirror.

«Почти во всех случаях королева вызывала восхищение и уважение. Это те качества, которые лежат в основе ее неофициального титула «секретного оружия» правительства», — отметил Деннисон.

Королевский биограф отмечает, что президент США Гарри Трумэн в середине прошлого века называл Елизавету II «сказочной принцессой». Глава Белого дома Барак Обама считал ее одним из своих «любимых людей». Лестно высказывались о королеве президенты США Билл Клинтон и Рональд Рейган.

Британские правительства «использовали королеву в качестве инструмента переговоров» в отношениях с США на протяжении всего ее правления, отмечает Деннисон.

На текущей неделе королева встретилась с новым президентом США Джо Байденом на саммите G7 в Корнуолле. В воскресенье королева устроит для Байдена и первой леди Джилл Байден чаепитие в Виндзорском замке.

«Чашка чая и почетный караул, предложенные старейшим главой государства в мире представителю величайшей сверхдержавы, являются символическим подношением, знаком дружбы, которая была краеугольным камнем британской внешней политики на протяжении жизни их обоих (Елизаветы II и Джо Байдена. – Прим. ФАН)», — заключил Деннисон.

Ранее Елизавета II стала прабабушкой в 11-ый раз. Королева в начале неделе поздравила с рождением дочери Меган Маркл и принца Гарри.

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