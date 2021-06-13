Королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании

Лондон, 13 июня. Королевский биограф, автор книги «Королева» Мэтью Деннисон назвал верховную правительницу Великобритании королеву Елизавету II «секретным оружием» британского правительства.

По словам Деннисона, будущая королева заинтересовалась США после встречи с первой леди Элеонорой Рузвельт в 1942 году. С тех пор Елизавета II встречалась со всеми президентами США, кроме Линдона Джонсона и совершила четыре государственных визита в США, сообщает The Mirror.

«Почти во всех случаях королева вызывала восхищение и уважение. Это те качества, которые лежат в основе ее неофициального титула «секретного оружия» правительства», — отметил Деннисон.

Королевский биограф отмечает, что президент США Гарри Трумэн в середине прошлого века называл Елизавету II «сказочной принцессой». Глава Белого дома Барак Обама считал ее одним из своих «любимых людей». Лестно высказывались о королеве президенты США Билл Клинтон и Рональд Рейган.

Британские правительства «использовали королеву в качестве инструмента переговоров» в отношениях с США на протяжении всего ее правления, отмечает Деннисон.

На текущей неделе королева встретилась с новым президентом США Джо Байденом на саммите G7 в Корнуолле. В воскресенье королева устроит для Байдена и первой леди Джилл Байден чаепитие в Виндзорском замке.

«Чашка чая и почетный караул, предложенные старейшим главой государства в мире представителю величайшей сверхдержавы, являются символическим подношением, знаком дружбы, которая была краеугольным камнем британской внешней политики на протяжении жизни их обоих (Елизаветы II и Джо Байдена. – Прим. ФАН)», — заключил Деннисон.

Ранее Елизавета II стала прабабушкой в 11-ый раз. Королева в начале неделе поздравила с рождением дочери Меган Маркл и принца Гарри.