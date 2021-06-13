Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 07:50
07:43
Политика
Встреча Путина и Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины
07:28
Общество
Китайцы назвали самые эффективные методы избавления от похмелья у русских
07:24
Общество
Британка отстояла право на мнение после увольнения из-за твита о трансгендерах
07:10
Общество
Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода
07:03
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии «лоб в лоб» в Подмосковье
07:01
Происшествия
Приморец попытался ограбить магазин в Находке с пневматическим пистолетом
07:00
Общество
Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
06:59
Общество
Россиянам рассказали, как получить новую профессию бесплатно
06:44
Общество
«Забудьте про Крым»: украинцы раскритиковали слова экс-депутата Рады
06:22
Политика
Королеву Елизавету II назвали «секретным оружием» Великобритании
Все новости

Назван овощ, который не следует жарить с картофелем

679
Общество
Назван овощ, который не следует жарить с картофелем
pxhere.com

Пекин, 13 июня. Китайские специалисты посоветовали не добавлять помидоры при приготовлении жареного картофеля, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Пользователь китайского издания Sohu отмечает, что картофель обладает множеством полезных свойств. Корнеплод содержит много пищевых волокон, калия, крахмала, белка и различных витаминов.

Однако если положить помидор к картофелю во время жарки, это снизит усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения, предупреждает автор материала.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что многие люди ошибочно стараются исключить из своего рациона и простые, и сложные углеводы, в то время как вредны только простые. Эксперт поддержала заявление Роспотребнадзора о том, что запеченный картофель гораздо полезнее, чем жареный.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Назван овощ, который не следует жарить с картофелем
здоровье питание картофель
Комментировать
Эксклюзив
Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 89307 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 75899 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 74368 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 57276 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 46581 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru