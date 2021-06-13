Назван овощ, который не следует жарить с картофелем

Пекин, 13 июня. Китайские специалисты посоветовали не добавлять помидоры при приготовлении жареного картофеля, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Пользователь китайского издания Sohu отмечает, что картофель обладает множеством полезных свойств. Корнеплод содержит много пищевых волокон, калия, крахмала, белка и различных витаминов.

Однако если положить помидор к картофелю во время жарки, это снизит усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения, предупреждает автор материала.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что многие люди ошибочно стараются исключить из своего рациона и простые, и сложные углеводы, в то время как вредны только простые. Эксперт поддержала заявление Роспотребнадзора о том, что запеченный картофель гораздо полезнее, чем жареный.