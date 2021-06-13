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Врач развеяла популярное заблуждение об употреблении воды

Общество
Врач развеяла популярное заблуждение об употреблении воды
pixabay.com  /  ColiN00B

Москва, 13 июня. Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Петербурге Анна Денисова развеяла популярное заблуждение о пользе трех литров воды для здоровья.

Специалист отметила, что согласно медицинской рекомендации, в сутки нужно потреблять полтора-два литра воды. Два с половиной или три литра воды можно употреблять тем, кто активно занимается спортом.

«Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах», — цитирует врача РИА Новости.

От избыточного употребления воды у возрастных пациентов могут возникнуть отеки всего тела. Также вода в объеме более двух литров в сутки будет вредной людям с патологиями почек, заключила Денисова.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора рассказали о грамотном потреблении воды для здоровья организма. Суточную норму воды они рекомендовали рассчитывать исходя из массы тела.

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здоровье вода медицина
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