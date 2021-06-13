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Туристы упали в обрыв со смотровой площадки под Калининградом

Происшествия
Туристы упали в обрыв со смотровой площадки под Калининградом
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Калининград, 13 июня. Смотровая площадка обрушилась в районе поселка Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области.

Два года назад рядом с поселком Краснолесье состоялось открытие экспозиции, которая сооружена над долиной истоков реки Синей – смотровая площадка из дерева в форме носа лодки-корабля, который выступает из склона холма. Именно здесь можно полюбоваться особенностями ландшафта Виштынецкой возвышенности.

Вчера директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов сообщил, что смотровая площадка обрушилась. Конструкция не выдержала вес 25-28 туристов. В результате два человека провалились в нос корабля, остальные отделались легкими травмами и испугом. Детей среди пострадавших не было.

«На место происшествия вызвали скорую помощь. У большинства пострадавших — ссадины и порезы», — сказал представитель музея.

Площадку закрыли. В дальнейшем она будет демонтирована. Пострадавшим принесли извинения.

Накануне в Калининграде завели дело против водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщал RT.

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калининград происшествие крааснолесье
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