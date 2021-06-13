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Футбольные болельщики раскритиковали УЕФА после инцидента с Эриксеном

Спорт
Футбольные болельщики раскритиковали УЕФА после инцидента с Эриксеном
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 13 июня. Футбольные болельщики раскритиковали союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после происшествия с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Футболист потерял сознание и рухнул на поле во время игры сборных Дании и Финляндии. Некоторые местные журналисты сообщали, что у Эриксена остановилось сердце.

Пользователей в Сети возмутило, что автомобиль скорой помощи не смог въехать на стадион после инцидента. Однако эта информация является неподтвержденной, потому что стадионы четвертой категории не имеют такие проблемы.

УЕФА приостановил встречу после падения Эриксена. На поле моментально появились медики, которые 10 минут помогали футболисту, после чего игрока унесли на носилках с поля и доставили в больницу. Игра продолжилась после информации о стабилизации состояния здоровья полузащитника.

Ранее сообщалось, что Финляндия одержала победу над Данией. Голом отличился лишь нападающий Йоэль Похьянпало.

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финляндия уефа дания евро че Эриксен
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