Эксперты усомнились в рассказе проглоченного китом дайвера из США

Вашингтон, 13 июня. Специалисты усомнились в появившейся в СМИ информации о чудесном спасении Майкла Паккарда, которого проглотил и утащил под воду горбатый кит.

Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Код, недалеко от Бостона, штат Массачусетс. В больницу с ушибами мягких тканей поступил 57-летний ловец лобстеров Майкл Паккард. Мужчина утверждал, что его целиком проглотил кит, но ему удалось спастись. Историю растиражировали местные СМИ, но в правдивости рассказа усомнились опрошенные New York Post эксперты.

По крайней мере, один лечивший Паккарда врач выразил изданию скептицизм по поводу рассказа пострадавшего.

Паккард был выписан из больницы всего через несколько часов после инцидента. Мужчина чудом получил лишь повреждения мягких тканей, но избежал переломов и других серьезных травм. Связаться с Паккардом изданию не удалось.

Местные рыбаки отмечают, что впервые слышат подобную историю и с трудом могут поверить в нее. Горбатые киты загоняют большие стаи рыб и других морских обитателей в тесный шар и пытаются проглотить их большими глотками.

‘Oh My God, I’m In A Whale’s Mouth’: Lobster Diver Says He Was Nearly Swallowed By Whale Off Cape Codhttps://t.co/56CXKcRinY