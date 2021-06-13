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Эксперты усомнились в рассказе проглоченного китом дайвера из США

Происшествия
Эксперты усомнились в рассказе проглоченного китом дайвера из США
pixabay.com

Вашингтон, 13 июня. Специалисты усомнились в появившейся в СМИ информации о чудесном спасении Майкла Паккарда, которого проглотил и утащил под воду горбатый кит.

Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Код, недалеко от Бостона, штат Массачусетс. В больницу с ушибами мягких тканей поступил 57-летний ловец лобстеров Майкл Паккард. Мужчина утверждал, что его целиком проглотил кит, но ему удалось спастись. Историю растиражировали местные СМИ, но в правдивости рассказа усомнились опрошенные New York Post эксперты.

По крайней мере, один лечивший Паккарда врач выразил изданию скептицизм по поводу рассказа пострадавшего.

«Сообщается, что он поднялся с глубины 45 футов (почти 14 метров. — Прим. ФАН) за 20-40 секунд, и у него не было никаких признаков баротравмы?» — задался вопросом врач отделения неотложной помощи больницы Кейп-Код.

Паккард был выписан из больницы всего через несколько часов после инцидента. Мужчина чудом получил лишь повреждения мягких тканей, но избежал переломов и других серьезных травм. Связаться с Паккардом изданию не удалось.

Местные рыбаки отмечают, что впервые слышат подобную историю и с трудом могут поверить в нее. Горбатые киты загоняют большие стаи рыб и других морских обитателей в тесный шар и пытаются проглотить их большими глотками.

«Для парня не имеет смысла находиться в центре этого гигантского загнанного китом косяка рыб», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, у горбатых китов слишком узкое горло, чтобы проглотить человека, отмечают эксперты.

Ранее Паккард сообщил СМИ, что ловил омаров с аквалангом в бухте Херринг. Мужчина спрыгнул с судна, почувствовал сильный удар, и «все потемнело». Паккард понял, что его проглотил кит, но спустя 30-40 секунд морской гигант затряс головой и выплюнул его.

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сша океан кит
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