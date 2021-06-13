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Психолог рассказала, как научиться управлять гневом

Общество
Психолог рассказала, как научиться управлять гневом
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Москва, 13 июня. Злость является нормальной человеческой эмоцией, однако важным человеческим навыком является умение «экологично» выражать ее без вреда для себя и окружающих.

Люди, которые не могут контролировать гнев, не имеют навыка саморегуляции, являющегося важной составляющей функционала здоровой личности. Он должен формироваться у человека по мере взросления, рассказала психолог Дарья Кочеткова в беседе с изданием «Вечерний Волгоград.ру».

Подавлять злость не имеет смысла, как и пытаться взять ее под контроль. Для начала нужно выявить источник гнева и попытаться работать с ним, а затем уже пробовать адаптироваться. Можно придумать громоотвод — средство, на котором можно будет вымещать свои негативные эмоции, при этом не вредя близким или себе. В случае, если подвержен вспышкам гнева ребенок, то ему можно дать легальный способ для вымещения, например, рвать на клочки бумагу.

Специалисты рассказали, как бороться с летней депрессией. Если усталость стала нормой, то следует вести дневник радости, регулярно записывая любую мелочь, которая принесла положительные ощущения.

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психолог гнев злость
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