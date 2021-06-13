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Гастроэнтеролог назвала запрещенные закуски к вину

Общество
Гастроэнтеролог назвала запрещенные закуски к вину
pixabay.com

Москва, 13 июня. Любимые закуски россиян к вину запретила есть гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

Сало, семгу, колбасы, скумбрию, маринованные овощи и васаби нельзя есть не только с вином, но и с алкоголем в целом. У страдающих язвой или гастритом такое сочетание может вызвать обострение, передает РИА Новости.

«На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза», — сказала Денисова.

Не стоит забывать, что нельзя злоупотреблять алкоголем. В день можно пить не более двух бокалов вина. Целая бутылка за один день без закусок с большой долей вероятности вызовет обострения панкреатита, гастрита или язвы.

Ранее аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю. Исследование проводилось с участием людей старше 15 лет. Согласно данным рейтинга, состоящего из 12 пунктов, Россия оказалась только на шестом месте в указанном списке.

Португалия, где количество употребления этилового спирта в год составляет 10,4 литра на человека, оказалась на 12-м месте в списке. Чаще всего граждане этого государства употребляют вино.

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алкоголь вино закуска
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