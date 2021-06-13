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Политика
Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита
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Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита

Политика
Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита
pixabay.com

Вашингтон, 13 июня. Белый дом озвучил цели предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Главная задача приближающегося саммита — дать «жесткий сигнал» Путину. Он подчеркнет разницу между поведением новой администрации и администрации экс-президента Дональда Трампа, который после встречи с российским лидером всячески демонстрировал дружелюбные намерения.

Также в США заявили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома. Приезд Байдена должен дать понять, что Москве противодействует «единый фронт».

Недавно Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, как относится к разного рода словесным нападкам на него и атакам ко всех углов. По его словам, такие вещи ни капли его не волнуют, потому что он действует в интересах российского государства.

Президент отметил, что Байден — карьерный политик, от которого не следует ожидать импульсивных шагов. Также он заявил, что вопросы о смерти нескольких российских деятелей и поисках убийц напоминают «словесное несварение желудка», передает «Парламентская газета».

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Владимир Путин Джо Байден сша
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