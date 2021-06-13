Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита

Вашингтон, 13 июня. Белый дом озвучил цели предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Главная задача приближающегося саммита — дать «жесткий сигнал» Путину. Он подчеркнет разницу между поведением новой администрации и администрации экс-президента Дональда Трампа, который после встречи с российским лидером всячески демонстрировал дружелюбные намерения.

Также в США заявили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома. Приезд Байдена должен дать понять, что Москве противодействует «единый фронт».

Недавно Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, как относится к разного рода словесным нападкам на него и атакам ко всех углов. По его словам, такие вещи ни капли его не волнуют, потому что он действует в интересах российского государства.

Президент отметил, что Байден — карьерный политик, от которого не следует ожидать импульсивных шагов. Также он заявил, что вопросы о смерти нескольких российских деятелей и поисках убийц напоминают «словесное несварение желудка», передает «Парламентская газета».