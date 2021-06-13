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Россиянам рассказали, как сэкономить деньги в супермаркете

Общество
Россиянам рассказали, как сэкономить деньги в супермаркете
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июня. Россияне тратят от четверти до половины своих средств на покупки в супермаркете, но если придерживаться нескольких несложных правил, количество покупок можно контролировать.

Один из действенных способов уберечь деньги во время неумеренных трат — составлять список покупок. Не только на каждый конкретный поход в магазин, а даже на неделю вперед, определив меню и необходимые для готовки продукты. Об этом пишет burning hut.

Лучше посещать магазин сытым и отдохнувшим, не испытывая желания накупить неизвестно чего, но много. Лучше всего выбрать для этого послеобеденное время. Также лучше складывать покупки в специально взятый с собой из дома пакет или шоппер, а не покупать на кассе. Это поможет приобретать покупки с меньшим размахом. Кроме того, следует взять за правило покупать развесные продукты, а не фасованные, чтобы не переплачивать за упаковку.

Недавно Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать рыбу. Если не делать это достаточно тщательно, то можно купить продукт, зараженный паразитами, и нанести серьезный вред здоровью.

В то же время «Парламентская газета» отмечает, что смертность от алкоголя среди россиян выросла в 2020 году. Более того, согласно данным Росстата, выросла смертность на почве психических заболеваний.

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