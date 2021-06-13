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Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Якутске

Происшествия
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Якутске
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Якутск, 13 июня. Останки трех человек обнаружены на месте пожара в частном доме Якутии, сообщило главное управление МЧС России в Республике Саха.

Пожар произошел на улице Луговая в ночь на воскресенье, 13 июня. Пламенем были охвачены частный дом и гараж. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты приступили к локализации огня.

На месте происшествия были найдены обугленные тела трех человек. По информации ведомства, на момент пожара в доме могли находиться четыре человека, передает RT.

«Разборка места происшествия продолжается. На месте пожара работают психолог и дознаватели», — сообщили в ГУ МЧС.

Недавно сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге. Происшествие произошло в микрорайоне Заречный.

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