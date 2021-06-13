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Три человека скончались в результате стрельбы в Огайо

Происшествия
Три человека скончались в результате стрельбы в Огайо
Global Look Press  /  Bryan Smith

Вашингтон, 13 июня. Неизвестный открыл стрельбу в Кливленде, штат Огайо в субботу, убиты три человека, четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на местное полицейское управление сообщает Fox News.

Один человек погиб от полученных ранений на месте. Шесть человек доставили в лечебные заведения, но двое из них позже скончались. Подробностей произошедшего пока не сообщается.

В этот же день в Чикаго, штат Иллинойс в результате стрельбы был убит человек, девять оказались ранены, в Остине, штат Техас, 14 человек получили ранения.

В конце мая в штате Огайо в результате стрельбе погибли три человека. Тела обнаружили в здании на Джексон-стрит в Уэст Джефферсоне, еще несколько жертв находились снаружи дома.

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сша стрельба огайо
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