«Трамп высмеял наши законы»: в Сети обсудили исследования о разрушенной демократии

Вашингтон, 13 июня. Исследования показали, что основная часть союзников США считают демократию разрушенной. Американцы обсудили эту ситуацию через социальные сети.

Издание The Washington Post пишет, что государства с активными взаимоотношениями с США вздохнули с облегчением после того как бывший американский президент Дональд Трамп покинул свою должность. Однако, несмотря на это, они считают демократическое будущее Вашингтона размытым. Штаты больше не являются показательной моделью для всего мира. Об этом сообщает Regnum.

«Эта дисфункция — то, что нам оставил Дональд Трамп, и то, что многие республиканцы поддерживают», — написал @AriStranzl.

Другой пользователь отметил, что страну до такого состояния довел не только экс-президент. В этом виновата вся Республиканская партия.

«Мир в ужасе от попытки авторитарного переворота, проведенного республиканцами!» Это реально настолько просто, ребят!» — написал @karmatimebitch.

Один из американцев считает, что в США нужно принимать новые антикоррупционные законы. Они помогут укрепить демократию.

«После администрации Трампа нам, очевидно, необходимы законы, чтобы усмирить неконтролируемого, коррумпированного президента. Мнение о том, что мы не можем предъявить обвинение к президенту — фарс. Почему нет? Президент каким-то образом выше закона? Трамп высмеял наш надзор и законы», — добавил @AaronHu83817446.

Ранее посетители американского сайта Fox News оценили ответ президента России Владимира Путина на заявление американского лидера Джо Байдена.