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Названы продукты, которые нельзя давать кошкам

Общество
Названы продукты, которые нельзя давать кошкам
pixabay.com

Москва, 13 июня. Убеждение о том, что рыба и молоко являются полезными продуктами для котов — миф.

Так как кошки от природы — хищники, им требуется много белка, но немного клетчатки и жиров. Еда для людей насыщена жирами и углеводами, поэтому кошкам она может нанести вред. Человеческая еда может вызывать у кошек колики, метеоризм и недоедание, передают ИноСМИ.

Кошкам нельзя давать свинину, так как она для них слишком жирная. Молоко тоже не подходит, так как с возрастом у многих кошек появляется непереносимость лактозы. Сырая печень вызывает метеоризм, а вареная — запор.

Кости могут застревать в горле. Вареные картофель и вовсе бесполезен для котов. Бобовые вызывают вздутие живота, а рыба вызывает риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина К. Чай и кофе грозит гиперактивностью. Лук, авокадо, брокколи, чеснок и помидоры также запрещены кошкам. Также им нельзя есть виноград, изюм, орехи, собачий корм, грибы, сладкое, маринованное и жареное.

Ранее был определен победитель конкурса «Главный котик Томска». Победителем последней недели конкурса «Главный котик Томска — 2021» стал питомец Василий. Хозяйка Юлия называет кота Рыжим Солнцем.

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здоровье питание кошки
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