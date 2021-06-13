УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждой игрой

Киев, 13 июня. Форма национальной команды Украины на Евро-2020 будет проверяться Союзом европейских футбольных ассоциаций перед каждой игрой.

УЕФА ранее запретила Украинской ассоциации футбола (УАФ) использовать лозунг «Героям слава!». Было принято решение, что он будет скрыт картой. Об этом сообщает ИноСМИ.

Это окончательное решение, которое стало результатом запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС). Однако спортивная организация намерена осуществлять регулярные проверки соблюдения распоряжения.

В УЕФА заявили, что мониторинг направлен на то, чтобы слоган «Героям слава!» был прикрыт на протяжении всего чемпионата Европы по футболу.

«Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что суперкомпьютер спрогнозировал результаты Евро-2020. Сборная Украины покинет соревнование задолго до финала.