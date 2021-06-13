Лукаку посвятил забитый России гол упавшему без сознания Эриксену

Санкт-Петербург, 13 июня. Нападающий сборной Бельгии по футболу посвятил гол в ворота России своему партнеру по «Интеру» полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

На десятой минут матча, забив гол, Лукаку подбежал к камере и закричал: «Крис, я люблю тебя!». Таким образом он решил поддержать своего партнера по «Интеру».

Ранее член сборной Дании Кристиан Эриксен упал без сознания во время игры против команды из Финляндии на чемпионате Европы. Начало первого для команд — участниц группы B матча на Евро-2020 обернулось инцидентом на поле. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры.

Позже потерявший сознание на поле футболист Кристиан Эриксен пришел в себя. Журналисты увидели, как он поднял руку и показал, что все в порядке. В этот момент Эриксена уносили с поля врачи скорой помощи. Футболист находился без сознания 10 минут, медики делали ему непрямой массаж сердца прямо на газоне.