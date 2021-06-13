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Фитнес-эксперт раскрыл рецепт диетической окрошки

Общество
Фитнес-эксперт раскрыл рецепт диетической окрошки
pixabay.com  /  MariaPolna

Киев, 13 июня. В летний сезон одним из самых популярных блюд является окрошка. Есть множество ее рецептов, но фитнес-эксперт Екатерина Медушкина поделилась диетическим ее вариантом.

В отличие от многих видов этого холодного супа, на 100 грамм порции приходится всего 68,03 калорий. При этом отмечается, что выбранный рецепт сбалансирован с точки зрения БЖУ. Белков в нем 5,02 г., жиров — 3,32, а углеводов — 3,87. Об этом сообщает ИноСМИ.

В состав окрошки входит отварная куриная грудка, вареный картофель и яйца. Из овощей нужны редис и огурцы. Зелень (укроп и петрушка) добавляются по вкусу.

Ингредиенты нужно мелко нарезать кубиками и перемешать. В зависимости от вкусовых предпочтений, можно добавить соль, перец и горчицу. Заливается это все однопроцентным кефиром (один литр), в который для насыщенности желательно добавить 200 грамм сметаны (15% жирности). Напоследок окрошке нужно дать настояться. Употреблять следует в холодном виде.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил пользу и вред супов.

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здоровье продукты диета зож окрошка
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