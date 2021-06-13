Юрист раскрыл уловки мошенников при операциях с недвижимостью

Москва, 13 июня. Сделки с недвижимостью на вторичном рынке являются излюбленной сферой для мошенничества. В ход идут тонкости наследственного права и даже подделка документов.

Мошенники часто изображают одиноких наследников, которые решили избавиться от квартиры, но на деле через поддельные документы вновь вводят жилье в оборот и продают повторно, рассказал в беседе с радио Sputnik адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

«Продавец может рассказать, что его прижали кредиторы, приставы или на что-то деньги нужны, например, на операцию», — отметил он.

Выявить афериста непросто, но есть характерные признаки. Например, спешка. Продавцы якобы ограничены во времени и от того торопят покупателей. Часто предлагают скидки, чтобы ускорить оформление сделки, но не стоит поддаваться на такие обещания.

Не менее изобретательны и злоумышленники, которые работают посредством телефонных звонков. В последние месяцы приобрела популярность схема обмана при помощи голосовых помощников, когда от жертвы якобы просто требуется подтвердить перевод.