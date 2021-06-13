Ученые раскрыли вред смартфона для мозга

Токио, 13 июня. Зависимость человека от смартфона очевидна. Однако наш мозг не способен воспринимать такой поток информации. О вреде техники рассказывает шведский психиатр Андерс Хансен.

Эксперт изучал влияние смартфона на человеческий интеллект с точки зрения эволюции. Согласно статистике, в среднем люди ежедневно касаются телефона свыше 2,6 тыс. раз, каждые десять минут. При этом треть пользователей проверяют устройство ночью минимум один раз. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Человеческий мозг предназначен для выживания, а не для того, чтобы размышлять или чувствовать себя комфортно. Образ жизни современных людей сильно отличается от эпохи охотников-собирателей. Однако биологически мозг человека не изменился. Он не адаптирован к цифровому миру», — считает доктор Хансен.

Он отмечает, что с появлением смартфонов изменились коммуникативные навыки людей, способы общения. Однако этот мир остается неизвестным для человека, и непонятно, как это отразится в долгосрочной перспективе.

«Особенно это касается молодежи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что детям в возрасте до пяти лет следует внимательнее относиться к использованию цифровых устройств, поскольку мозг быстрее всего развивается в первые несколько лет жизни», — отметил психиатр.

Ранее стало известно, что ученые из Японии разработали наушники, которые определяют уровень алкоголя в крови.