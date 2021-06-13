Специалист по питанию назвала лучшую посуду для приготовления

Москва, 13 июня. Посуда является источником тяжелых металлов, вредных для организма, поэтому выбирать ее нужно внимательно. Об этом рассказала практикующий нутрициолог Татьяна Айзенштадт.

Есть немало видов металлической посуды. Одни безопасны для людей, а другие, наоборот, следует использовать как можно реже. Об этом сообщает ИноСМИ.

Нержавеющая сталь

Это, по сути, сплав железа и углерода. Для придания ему влагостойкости используют химические добавки вроде никеля, хрома и т. д. Они могут нанести существенный вред организму и даже стать причиной онкологии. Поэтому такая посуда должна быть очень качественной. Идеальный параметр — 18/0, где первое число указывает на содержание хрома, второе — на никель, который и считается опасным. Максимально допустимая норма — 18/10.

Эмалированная посуда

Эмаль необходима для защиты металла от окисления. В данном случае выбирать посуду нужно исходя из того, какой материал является основным. Хорошим вариантом будет нержавеющая сталь.

Если на эмали появились трещины и сколы, то кастрюлю нужно выбросить. Особенно, если она состоит из алюминия.

Жаропрочное стекло

Безопасный материал. Не воздействует на продукты, хорошо держит тепло. В такой посуде можно как готовить продукты, так и хранить их.

Керамика

Может использоваться ежедневно. Однако нужно опасаться дешевой и яркой продукции. В ней может содержаться свинец.

Чугун

Не вызывает аллергические реакции, не выделяет токсины и прочие вещества. Можно применять для готовки, но не для хранения.

Есть множество других вариантов посуды, но она не является такой же безопасной. К таковым можно отнести тефлон. Он разлагается, а затем выделяет газ и токсины.

Алюминий вреден для мозга и печени. При нагревании попадает в пищу, что может спровоцировать болезнь Альцгеймера, Паркинсона и боковой амиотрофический склероз.

Медная посуда может повысить количество токсинов в почках. Опасаться стоит и антипригарного покрытия. Неизвестно, как гранит или мрамор соединяются с металлической основой. Зачастую это фторопластовая эмульсия.

Опасным считается и силикон. Долгое время предполагалось, что он инертен. Однако исследования показали, что при сильном нагревании (свыше 180 градусов) из материала начинают выделяться токсичные компоненты, которые попадают в продукты. Единственным более-менее безопасным вариантом может считаться продукция с маркировкой CE и FDA.

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