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Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму

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Политика
Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Москва, 13 июня. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что отказалась от участия в предстоящих думских выборах в связи с переходом на интересную работу.

Депутат в конце мая сняла свою кандидатуру с праймериз партии «Единая Россия» и объявила об отказе от участия в парламентских выборах​​​. Теперь она рассказала о мотивах принятого решения.

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня», — сообщила в интервью РИА Новости Поклонская.

Она подчеркнула, что расценивать отказ от участия в выборах как завершение политической карьеры не стоит. Слухи о возможном назначении в крымские структуры Росприроднадзора или Следственного комитета РФ Поклонская комментировать не стала.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что на Поклонскую возлагали определенные надежды в плане ведения самостоятельной политической карьеры. Однако она привыкла быть частью команды, поэтому выйти в «самостоятельное плавание» стало трудной задачей.

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