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Аршавин ответил критикующим стиль работы Черчесова

Спорт
Аршавин ответил критикующим стиль работы Черчесова
fckairat.com  /  Пресс-служба ФК «Кайрат»

Москва, 13 июня. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о критике в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В ноябре 2020 года Станислав Черчесов буквально вышел из себя. Сначала его имидж пошатнуло скандальное видео капитана сборной России Артема Дзюбы. Футболисту потребовалась реабилитация, и команда играла два последних тура Лиги наций без него. После Россия проиграла Турции и Сербии с общим счетом 2:8. Также выяснилось, что при жеребьевке ЧМ-2022 Россия попадет в третью корзину европейского отбора.

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о критике в адрес главного тренера национальной команды. По его словам, Черчесов выполняет все, что от него требуют, достаточно только посмотреть на табло. Но как он это делает – это уже вопрос вкуса.

«Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Просто он такой», — сказал Аршавин.

Напомним, в своем первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. Дубль в составе соперника оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье. При этом Андрей Семенов и Антон Шунин в эпизодах с пропущенными мячами отметились грубыми ошибками, сообщал RT.

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футбол аршавин черчесов сборная россии
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