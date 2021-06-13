Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 04:48
04:30
Спорт
Лукаку посвятил забитый России гол упавшему без сознания Эриксену
04:26
Общество
Фитнес-эксперт раскрыл рецепт диетической окрошки
04:14
Общество
Юрист раскрыл уловки мошенников при операциях с недвижимостью
04:01
Технологии
Ученые раскрыли вред смартфона для мозга
04:01
Общество
Специалист по питанию назвала лучшую посуду для приготовления
04:00
Весь мир
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
03:47
Политика
Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму
03:40
Спорт
Аршавин ответил критикующим стиль работы Черчесова
03:38
Общество
Гинцбург сообщил о ежедневной вакцинации 10 тыс. человек в Москве
03:21
Политика
НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС
Все новости

НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС

Политика
НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС
nato.int

Вашингтон, 13 июня. Главы стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе выступить против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом сообщает Defense News.

Издание ссылается на источники в Евросоюзе и Конгрессе США. Согласно их сведениями, об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО.

Данный шаг рассматривается как вероятный способ снижения уровня напряженности в отношениях с Москвой. Мера может стать первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии встречи президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина в Женеве.

Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве главы Белого дома. Сейчас он принимает участие в саммите G7. После этого он вылетит в Брюссель на встречу НАТО на высшем уровне. Позже там состоится саммит США и ЕС. Кульминацией поездки станет его встреча с Путиным в Швейцарии 16 июня.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США воспринимают саммит Байдена и Путина как «политическую дуэль». По его мнению, президент США боится проиграть российскому лидеру.

Вернуться назад

Все новости / Политика / НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС
нато байден ядерное оружие
Комментировать
Эксклюзив
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 84330 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 74331 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 73330 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 46113 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru