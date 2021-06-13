НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС

Вашингтон, 13 июня. Главы стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе выступить против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом сообщает Defense News.

Издание ссылается на источники в Евросоюзе и Конгрессе США. Согласно их сведениями, об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО.

Данный шаг рассматривается как вероятный способ снижения уровня напряженности в отношениях с Москвой. Мера может стать первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии встречи президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина в Женеве.

Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве главы Белого дома. Сейчас он принимает участие в саммите G7. После этого он вылетит в Брюссель на встречу НАТО на высшем уровне. Позже там состоится саммит США и ЕС. Кульминацией поездки станет его встреча с Путиным в Швейцарии 16 июня.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США воспринимают саммит Байдена и Путина как «политическую дуэль». По его мнению, президент США боится проиграть российскому лидеру.