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Часть Одессы осталась без света из-за пожара на подстанции

Происшествия
Часть Одессы осталась без света из-за пожара на подстанции
vpes.ru

Одесса, 13 июня. Из-за пожара на трансформаторной подстанции в Одессе ряд домов остался без электроснабжения, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Украине.

Пожар в трансформаторной подстанции произошел на территории ДТЭК «Одесские электросети» по улице Транспортная. Возгорание было ликвидировано к 18:28, погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В результате инцидента без электроснабжения осталась часть города, сообщили в ДТЭК «Одесские электросети». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Наши специалисты оперативно уехали для ликвидации аварии. Причиной стало повреждение кабельной линии», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении.

Ранее в одной из частных больниц Одессы в результате ЧП инвалида-колясочника затянуло в МРТ вместе с коляской. По предварительной информации, пострадавший проигнорировал просьбы медиков и не соблюдал технику безопасности.

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