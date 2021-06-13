Часть Одессы осталась без света из-за пожара на подстанции

Одесса, 13 июня. Из-за пожара на трансформаторной подстанции в Одессе ряд домов остался без электроснабжения, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Украине.

Пожар в трансформаторной подстанции произошел на территории ДТЭК «Одесские электросети» по улице Транспортная. Возгорание было ликвидировано к 18:28, погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В результате инцидента без электроснабжения осталась часть города, сообщили в ДТЭК «Одесские электросети». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Наши специалисты оперативно уехали для ликвидации аварии. Причиной стало повреждение кабельной линии», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении.

Ранее в одной из частных больниц Одессы в результате ЧП инвалида-колясочника затянуло в МРТ вместе с коляской. По предварительной информации, пострадавший проигнорировал просьбы медиков и не соблюдал технику безопасности.