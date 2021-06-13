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Футболист Павлюченко прокомментировал поражение сборной против бельгийцев

Спорт
Футболист Павлюченко прокомментировал поражение сборной против бельгийцев
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 13 июня. Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение национальной команды в матче против Бельгии.

Национальная сборная уступила в первом матче группового этапа чемпионата Европы Бельгии со счетом 3:0. Два мяча в сетку отправил нападающий Ромелу Лукаку на 10-й и 88-й минутах, а еще одним голевым ударом отличился защитник Тома Менье на 34-й минуте.

Павлюченко напомнил, что сборная России в 2008 году на чемпионате Европы также проиграла первую встречу Испании со счетом 1:4. Он подчеркнул, что осталось еще два решающих матча, передает ТАСС.

«Ничего не потеряно и не надо расстраиваться», — сказал бывший футболист национальной команды.

Ранее сообщалось, что Финляндия победила Данию со счетом 1:0. Голом отличился нападающий Йоэль Похьянпало. С этими сборными России предстоит сразиться в будущих матчах 16 и 21 июня.

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футбол россия павлюченко бельгия евро
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