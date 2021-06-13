Дачникам дали советы по выращиванию вкусных огурцов

Москва, 13 июня. Огурцы нуждаются в обилии солнечного света и большом количестве воды. При выращивании огурцов нужно придерживаться еще нескольких правил.

Однако до начала цветения огурцы нужно поливать не чаще раза в неделю. При этом если прошел дождь, то поливать дополнительно овощ не нужно. Таким образом растение разовьет сильную корневую систему, передает телеграм-портал «Дневник дачника».

Поливать стоит определенным образом. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать специальным составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 грамм хозяйственного мыла и 1 литр молока. Этим раствором огурцы можно опрыскивать раз в десять дней. Можно применять и другой раствор: в ведре развести два литра молочной сыворотки и сто пятьдесят грамм сахара.

Недавно припозднившихся россиян успокоили: добиться хорошего урожая можно, даже если дачник добрался до огорода только в июне. В этом случае лучше выбирать ранние сорта и гибриды.